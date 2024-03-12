Неприкосновенное животное Индии

В восточных странах вообще всё не совсем так, как мы привыкли, а в Индии — тем более.Например, рукопожатия считаются там очень плохим тоном, в религиозных изображениях запросто могут оказаться сцены, которые у нас сочли бы за порно, а если вам захотелось поесть руками, то использовать нужно только правую — левая рука у индусов считается грязной и вас не поймут.