Уже на этой неделе на российские регионы обрушится аномальная жара. До 41 градуса тепла: синоптики рассказали, в какие регионы России придет экстремальная жара Жители некоторых регионов России прочувствуют на себе высокие температуры уже в ближайшие дни, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.