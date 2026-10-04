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Владимирские новости

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Павел Иванов победил на «Мемориале Артюхиных» в Тамбове

Павел Иванов победил на «Мемориале Артюхиных» в Тамбове

Павел Иванов из Владимира победил в весовой категории до 77 кг, в турнире участвовали 320 спортсменов из 22 регионов России.

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