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«Узнай, кто будет платить дань скифам»: в Евпатории нашли письмо из IV века до н. э.

«Узнай, кто будет платить дань скифам»: в Евпатории нашли письмо из IV века до н. э.

В Евпатории археологи обнаружили необычное послание, которому около 2400 лет. Автор письма просил адресата привезти домой солёную рыбу, присмотреть за волами и выяснить, кто будет платить дань скифам.

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