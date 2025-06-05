Флинн допустил, что глубинное государство в США причастно к атакам на аэродромы

Глубинное государство в США могло участвовать в организации атак Киева на российские аэродромы. Об этом заявил бывший советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн на своей странице в соцсети X.
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