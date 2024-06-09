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Не только о футболе

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Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Поменьше, чем в каком-нибудь фксм, но подороже, конечно. И затраты себя оправдали.Швентек выиграла ...
  • КУАТ
    Сколько же за эти годы было куплено и продано бразилов и других. Не слабо наварился.Швентек выиграла ...
  • Максим Комаров
    Зри в корень - 12 титулов за 6 лет работы в Зените. И не генерируй идиотские вопросы.Швентек выиграла ...

Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» не сомневается в трансфере Сафонова, Расселл взял поул в Канаде, Бобровский сыграл на ноль в финале НХЛ, Карпин завел мальтипу и другие новости🏎️

Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» не сомневается в трансфере Сафонова, Расселл взял поул в Канаде, Бобровский сыграл на ноль в финале НХЛ, Карпин завел мальтипу и другие новости🏎️

1. Ига Швентек разгромила Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос», отдав сопернице лишь три гейма. Польская теннисистка стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» – догнала Шарапову и Хингис.

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Комментарии
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Максим Комаров
Зри в корень - 12 титулов за 6 лет работы в Зените. И не генерируй идиотские вопросы.
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10 час.
КУАТ
Сколько же за эти годы было куплено и продано бразилов и других. Не слабо наварился.
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9 час.
Максим Комаров
Поменьше, чем в каком-нибудь фксм, но подороже, конечно. И затраты себя оправдали.
Ответить
7 час.

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