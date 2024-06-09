Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» не сомневается в трансфере Сафонова, Расселл взял поул в Канаде, Бобровский сыграл на ноль в финале НХЛ, Карпин завел мальтипу и другие новости🏎️

1. Ига Швентек разгромила Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос», отдав сопернице лишь три гейма. Польская теннисистка стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» – догнала Шарапову и Хингис.
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