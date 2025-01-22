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Производительность экрана E-ink достигает 60 Гц в 10,3-дюймовом портативном сенсорном мониторе от Dasung

Производительность экрана E-ink достигает 60 Гц в 10,3-дюймовом портативном сенсорном мониторе от Dasung

Китайский производитель электронных чернил Dasung только что выпустил Paperlike 103 - 10,3-дюймовый e-ink дисплей, который может похвастаться частотой обновления 60 Гц, что ставит e-ink экраны на один уровень со многими светодиодными экранами на рынке по частоте обновления.

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