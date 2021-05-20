Их судьбы оборвались неожиданно: 8 участников телешоу Андрея Малахова, которые ушли из жизни после телеэфира Оксана БуянкинаНа шоу к Андрею Малахову они приходили за поддержкой и помощью.
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