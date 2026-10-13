Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Сколько предков Никиты Михалкова были знаменитостями

Никита Михалков не раз подчёркивал, что принадлежит к древнему дворянскому роду. И это не пустое хвастовство: его генеалогическое древо действительно усыпано именами, знакомыми каждому, кто хоть немного интересовался русской культурой.

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