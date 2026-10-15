Женева. В швейцарской Женеве отметили 15-летие ансамбля русской песни «Споём вместе» и 35-летие сценической деятельности заместителя художественного руководителя коллектива, Народной артистки Удмуртии, посла культуры УР Надежды Уткиной.
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