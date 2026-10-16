“In late December, two months before the U.S. war with Iran began, Army Chief of Staff Gen. Randy George warned that his service was critically short on missile defense munitions and that the shortage would last another five years,” CBS News reports.
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