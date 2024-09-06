В Брянской области досрочно проголосовали 33 тысячи избирателей

В Брянской области досрочно проголосовали на выборах чуть больше 33 тысяч избирателей, сообщила глава областной избирательной комиссии Елена Анненкова во время прямого включения из информационного центра ЦИК 6 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии