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Гены или упорный труд: как выглядят и чем занимаются 9 внучек легендарных советских актрис

Гены или упорный труд: как выглядят и чем занимаются 9 внучек легендарных советских актрис

Носить знаменитую фамилию в творческой среде — испытание не из лёгких. С одной стороны, это открывает двери, с другой — накладывает колоссальную ответственность и неизбежно ведёт к постоянным сравнениям.

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