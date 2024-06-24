Сначала ботулизм, теперь холера: «Вибрионы ведут себя очень странно, и это заставляет задуматься»

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Serge
    А Вы это в трудах британских учёных вычитали? Или так Вам в  пиндостане преподаватели говорили?"Уже не так весел...
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