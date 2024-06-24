Что создавали американцы в секретных биолабораториях на Украине? Ирина Мишина На фото: украинские военнослужащие (Фото: ZUMA Wire/TASS, архив) Материал комментируют: Игорь Никули Павел Воробьев Об эпидемии холеры говорят уже открыто.
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