Российский президент Владимир Путин назначил новых членов правительства. Соответствующие кадровые решения глава государства утвердил после рассмотрения предложенных кандидатур Государственной думой.
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