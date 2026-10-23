MMX — японский «марсианский лунный десант», первая в истории попытка вернуть образцы с лун Марса, которая стала ареной международного сотрудничества и технологических параллелей с самыми амбициозными программами NASA, ESA и Китая .
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