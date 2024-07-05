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Иваново

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Ремонт улицы Стрелковая планируют завершить в конце будущей недели

Ремонт улицы Стрелковая планируют завершить в конце будущей недели

Ремонт улицы Стрелковая планируют завершить в конце будущей неделиОб этом дорожники сообщили временно исполняющему полномочия главы Администрации города Иванова Александру Шаботинскому во время рабочего выезда на объект 5 июля.

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