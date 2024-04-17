Директор центра реабилитации Кортхонджия: аутизм лучше выявить как можно раньше

В России за последние 20 лет увеличилось количество людей с расстройством аутистического спектра. Это заболевание передается на генетическом уровне, и, хотя пока нет способов полностью его вылечить, существуют эффективные практики преодоления многих связанных с диагнозом проблем.
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