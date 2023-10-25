Ефимов: арендаторы школ и детсадов сэкономят 3 млрд по льготной программе

С 2013 г. участники городской программы «1 рубль за квадратный метр в год», перешедшие на льготную ставку аренды школ и детских садов, сэкономили более 3 миллиардов рублей, рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
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