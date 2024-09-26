Конгресс США начал расследование визита Зеленского в Пенсильванию

Его подозревают во вмешательстве в выборы. Комитет по надзору нижней палаты Конгресса США заявил о начале расследования, которое связано с расходованию средств налогоплательщиков на визит президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии