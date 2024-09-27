«Произошел хлопок газа»: в мэрии заявили, что в квартире дома 27А на проспекте Мира все-таки взорвался газ.
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«Произошел хлопок газа»: в мэрии заявили, что в квартире дома 27А на проспекте Мира все-таки взорвался газ.