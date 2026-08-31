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Регионы России

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Утверждены условия запуска сетей 5G в России

Утверждены условия запуска сетей 5G в России

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила условия запуска мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

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