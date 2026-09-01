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Владимирские новости

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Во Владимире начнут ремонт Вокзального спуска в 2026 году

Во Владимире начнут ремонт Вокзального спуска в 2026 году

Ремонт Вокзального спуска во Владимире обойдется в 23,9 млн рублей, работы должны завершиться к ноябрю 2026 года.

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