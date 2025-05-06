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Религиовед Лункин назвал фаворита Трампа на место папы римского

Религиовед Лункин назвал фаворита Трампа на место папы римского

Фаворитом президента США Дональда Трампа на место нового папы римского является кардинал из Нью-Йорка Тимоти Долана, однако публичная поддержка со стороны американского лидера лишь снизила его шансы стать понтификом.

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