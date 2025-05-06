Религиовед Лункин назвал фаворита Трампа на место папы римского

Фаворитом президента США Дональда Трампа на место нового папы римского является кардинал из Нью-Йорка Тимоти Долана, однако публичная поддержка со стороны американского лидера лишь снизила его шансы стать понтификом.
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