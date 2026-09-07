Bitcoin держится у $77 000, но фундаментальная поддержка роста пока не усиливается

Bitcoin завершил 1 сентября на отметке $77 396, оставаясь примерно на 3,6% ниже $80 262. При этом последние семь торговых сессий прошли в диапазоне $77 396–$80 262, что указывает на сохраняющуюся консолидацию.
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