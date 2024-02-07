Трудовая инспекция также подключилась к расследованию крушения вертолета в Карелии

Государственная инспекция труда в Республике Карелия начала расследование группового несчастного случая, происшедшего с работниками Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС».
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