ВСУ забрасывают в окопы военнослужащих-женщин, пытаясь сдержать наступление ВС РФ

Украинское командование всеми силами пытается сдержать продвижение российской армии в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Россия меняет ст...
- «Попался на крючо...
- «Придётся пополня...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым