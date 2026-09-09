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Новости Тамбова

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Представитель Президентской академии приняла участие в собрании Ассоциации ветеранов СВО Тамбовской области

Представитель Президентской академии приняла участие в собрании Ассоциации ветеранов СВО Тамбовской области

И.о. директора Тамбовского филиала Президентской академии, руководитель программы "Герои Тамбовщины" Анжелика Головина приняла участие в отчетном собрании Ассоциации ветеранов СВО Тамбовской области.

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