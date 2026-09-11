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Новости Липецка

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Российский авторынок в 2026 году вырос на 15,7%

Российский авторынок в 2026 году вырос на 15,7%

Китайские бренды заняли 45,2% рынка новых авто в Центральном федеральном округе, а на вторичном рынке лидируют японские, европейские и корейские марки.

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