Российский авторынок в 2026 году вырос на 15,7%

Китайские бренды заняли 45,2% рынка новых авто в Центральном федеральном округе, а на вторичном рынке лидируют японские, европейские и корейские марки.
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