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Politico: Ряд стран блокировали решение ЕС о закупке снарядов Украине вне блока

Politico: Ряд стран блокировали решение ЕС о закупке снарядов Украине вне блока

Некоторые страны, входящие в Евросоюз, блокировали инициативу Брюсселя об использовании средств объединения для закупки снарядов за пределами ЕС для Киева, пишет Politico, ссылаясь на осведомленные источники.

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