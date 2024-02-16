Politico: Ряд стран блокировали решение ЕС о закупке снарядов Украине вне блока

Некоторые страны, входящие в Евросоюз, блокировали инициативу Брюсселя об использовании средств объединения для закупки снарядов за пределами ЕС для Киева, пишет Politico, ссылаясь на осведомленные источники.
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