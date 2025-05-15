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В зоне СВО ликвидировали помилованную Путиным Надежду Савченко. Экс-депутат Рады командовала ротой ВСУ и попала под удар авиабомбы

В зоне СВО ликвидировали помилованную Путиным Надежду Савченко. Экс-депутат Рады командовала ротой ВСУ и попала под удар авиабомбы

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) была уничтожена бывшая депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко.

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Комментарии
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федор
От возмездия тварь не ушла!!!!
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9 час.
HotRS
Она бы уже половину срока отсидела и могла бы рассчитывать на удо. И не факт, что она бы мобилизовалась. Кстати, что такое мобилизовалась? В то время, 14-16 г.г., я еще смотрел укроТВ. Так вот, она была, пожалуй, самая адекватная в Раде. Она открыто говорила - Если вы хотите войны, то идите в НАТО.  А эти придурки, типа раненного в жопу Сэмэна Сэмэнченка, ее не слушали. Теперь они имеют, то, что их имеют.  Ну и хрен на них. На всех.
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5 час.
В С
Лёгкая смерть у сучки бандерлога. Думаю, даже прокладку не нашли.
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1 час.
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