В зоне СВО ликвидировали помилованную Путиным Надежду Савченко. Экс-депутат Рады командовала ротой ВСУ и попала под удар авиабомбы
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) была уничтожена бывшая депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко.
Комментарии
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От возмездия тварь не ушла!!!!
Она бы уже половину срока отсидела и могла бы рассчитывать на удо. И не факт, что она бы мобилизовалась. Кстати, что такое мобилизовалась?
В то время, 14-16 г.г., я еще смотрел укроТВ. Так вот, она была, пожалуй, самая адекватная в Раде. Она открыто говорила - Если вы хотите войны, то идите в НАТО.
А эти придурки, типа раненного в жопу Сэмэна Сэмэнченка, ее не слушали. Теперь они имеют, то, что их имеют.
Ну и хрен на них. На всех.
Лёгкая смерть у сучки бандерлога. Думаю, даже прокладку не нашли.
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