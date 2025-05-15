В зоне СВО ликвидировали помилованную Путиным Надежду Савченко. Экс-депутат Рады командовала ротой ВСУ и попала под удар авиабомбы

HotRS

Она бы уже половину срока отсидела и могла бы рассчитывать на удо. И не факт, что она бы мобилизовалась. Кстати, что такое мобилизовалась? В то время, 14-16 г.г., я еще смотрел укроТВ. Так вот, она была, пожалуй, самая адекватная в Раде. Она открыто говорила - Если вы хотите войны, то идите в НАТО. А эти придурки, типа раненного в жопу Сэмэна Сэмэнченка, ее не слушали. Теперь они имеют, то, что их имеют. Ну и хрен на них. На всех.