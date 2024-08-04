Любителям рыбных блюд рассказали, как не подхватить паразитов

О правилах хранения и подготовки к потреблению морских продуктов, рассказала Надежда Малышева.Известно, что в рыбе и морепродуктах содержатся не только ценный белок, витамины и микроэлементы, также они могут стать причиной заражения паразитами.
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