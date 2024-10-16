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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скотти Барнс и Грэйди Дик набрали 53 очка на двоих в победной предсезонной игре с «Бостоном»

Легкий форвард и атакующий защитник «Рэпторс» на двоих набрали 53 очка, канадцы одержали победу со счетом 119:118.

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