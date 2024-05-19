Судья Шмидт: у Варшавы нет воли, чтобы начать переговоры с Москвой и Минском

В настоящее время Варшава не имеет политической воли для того, чтобы решить разногласия с Москвой и Минском путем переговоров, считает бывший польский судья Томаш Шмидт, который уехал из Польши в Белоруссию из-за несогласия с действиями польских властей.
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