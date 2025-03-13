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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Антони 4+3 в 10 матчах за «Бетис», сегодня – гол «Витории». Вингер арендован у «МЮ»

24-летний вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил в матче с «Витория Гимараэш» в ответной игре 1/8 финала Лиги конференций.

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