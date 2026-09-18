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Аргументы и Факты

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Макрон поручил разработать план защиты военных объектов от кибератак и БПЛА

Макрон поручил разработать план защиты военных объектов от кибератак и БПЛА

Кабмин Франции должен подготовить план по защите инфраструктуры и военных объектов от китбератак и беспилотников.

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