8 августа к боевым действиям в Курской области подключились ветераны-"музыканты" из бывшего 1-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер", группа "Аида" (где, собственно, тоже преобладают вагнера) из СпН "Ахмат" и бойцы интербригады "Пятнашка", также известной как "Дикая дивизия Донбасса".
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