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Евразийский экономический союз, год шестой

Евразийский экономический союз, год шестой

Основные итоги Итоги 2021 года для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут подведены позже, а пока мы хотим рассказать об основных итогах года 2020-го – шестого года функционирования ЕАЭС.

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