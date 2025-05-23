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Сергунина: Арт-павильоны проекта «Сделано в Москве» откроют в столице

Сергунина: Арт-павильоны проекта «Сделано в Москве» откроют в столице

В рамках проекта «Лето в Москве» откроется 13 арт-павильонов с продукцией столичных брендов. В них можно будет найти 70 тысяч товаров — от одежды и косметики до игрушек и конфет, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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