Сергунина: Арт-павильоны проекта «Сделано в Москве» откроют в столице

В рамках проекта «Лето в Москве» откроется 13 арт-павильонов с продукцией столичных брендов. В них можно будет найти 70 тысяч товаров — от одежды и косметики до игрушек и конфет, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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