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Матисс Тайбулл пропустит выездные матчи серии с «Торонто»

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс подтвердил, что защитник Матисс Тайбулл пропустит выездные матчи серии первого раунда плей-офф с «Торонто».

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