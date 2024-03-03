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Феномен России: Дети народных артистов оказались предателями - называем имена

Феномен России: Дети народных артистов оказались предателями - называем имена

В то время, как Россия, сражаясь с колониальным Западом, подвергается постоянным нападкам не только мировой гегемона и его сателлитов, но и со стороны террористов, которые постоянно бьют по мирным русским гражданам, дети народных артистов принялись записывать крайне сомнительные видеоролики, способны вызвать лишь отторжение и народный гнев.

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