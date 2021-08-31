Состоялась презентация социально значимого проекта «Молодежный парламентаризм как основа устойчивого политического развития и партнерства стран СНГ»

24 августа 2021 г. в онлайн формате прошло экспертное заседание «Региональный уровень межпарламентского сотрудничества: ресурсы и возможности», с участием представителей Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ, экспертов, представителей академического сообщества, депутатов, представителей органов государственной власти, представителей НКО из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии.