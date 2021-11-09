Скидки на все товары: Зеленый день в СБЕР ЕАПТЕКЕ

СБЕР ЕАПТЕКА (18+), одна из крупнейших онлайн-аптек России, примет участие в Зеленом дне от Сбера — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка, который пройдет 11 и 12 ноября.
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