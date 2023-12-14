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Путин назвал главные задачи на посту президента

Путин назвал главные задачи на посту президента

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи на президентском посту. «Главное — укрепление суверенитета, обороноспособности, безопасности, обеспечение прав и свобод граждан, обеспечение технологического суверенитета», — отметил президент, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, которая стартовала в Гостином дворе.

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