Путин назвал главные задачи на посту президента

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи на президентском посту. «Главное — укрепление суверенитета, обороноспособности, безопасности, обеспечение прав и свобод граждан, обеспечение технологического суверенитета», — отметил президент, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, которая стартовала в Гостином дворе.
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