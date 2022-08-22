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Запасаемся терпением и "Арбидолом" к новому учебному году

Запасаемся терпением и "Арбидолом" к новому учебному году

Чем ближе 1 сентября, тем больше хлопот у родителей школьников. В поисках формы, тетрадей, учебников, остальной атрибутики предстоящего учебного года у многих подкрадывается тревога о здоровье детей в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

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