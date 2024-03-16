Полянский обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела РФ

Западные дипломаты в СБ ООН, раскритиковавшие проведение выборов президента России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, пытаются вмешаться во внутренние дела РФ.
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