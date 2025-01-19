Без шансов: Махачев «задушил» Мойкано и в четвёртый раз защитил пояс UFC, а Нурмагомедов уступил Двалишвили

Ислам Махачев расправился с Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. На третьей минуте россиянин пропустил тяжёлый удар в голову, но быстро восстановился и поймал соперника на удушающий Д’Арса.
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