Без шансов: Махачев «задушил» Мойкано и в четвёртый раз защитил пояс UFC, а Нурмагомедов уступил Двалишвили

Ислам Махачев расправился с Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. На третьей минуте россиянин пропустил тяжёлый удар в голову, но быстро восстановился и поймал соперника на удушающий Д’Арса.