В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его «откровений» Путину

Немецкому канцлеру Олаф Шольц стоило сообщить киевским властям, что Украину не примут в Североатлантический альянс в ближайшие 30 лет, а не обсуждать это с российским лидером Владимиром Путиным, считает депутат Верховной Рады Максим Бужанский.