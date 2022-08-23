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В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его «откровений» Путину

В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его «откровений» Путину

Немецкому канцлеру Олаф Шольц стоило сообщить киевским властям, что Украину не примут в Североатлантический альянс в ближайшие 30 лет, а не обсуждать это с российским лидером Владимиром Путиным, считает депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

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