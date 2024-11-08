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Польша не будет передавать истребители МиГ-29 Украине

Польша не будет передавать истребители МиГ-29 Украине

Варшава объяснила нежелание передавать Киеву свою авиатехнику.Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29.

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