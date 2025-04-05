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10 особенностей домов из вторсырья, которые будут стоять десятилетиями

10 особенностей домов из вторсырья, которые будут стоять десятилетиями

Дома, полностью построенные из переработанных материалов, кардинально меняют представление об устойчивости и экологичном образе жизни, в котором объединены инновационные практики, позволяющие повторно использовать материалы и современный комфорт.

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